Attesa per i rientri e la viabilità: «Aspettiamo i dati relativi all´amianto»

Genova - «Il cantiere è isolato, al suo interno non ci sono notizie negative dal punto di vista della stabilità e della sicurezza: è andato tutto come avevamo previsto. PM 10 e PM 2.5 sono migliori di quello che ci aspettavamo e, dopo i primi venti minuti son rientrati completamente sotto soglia»: il punto è stato fatto dalla sede del Matitone da parte del sindaco e Commissario alla Ricostruzione Marco Bucci.



Amianto - «Al momento il fisiologico della polvere è azzerato. Non diamo l’ok al rientro perché aspettiamo i dati relativi all’amianto: aspettiamo sia il primo turno delle 17 che il secondo delle 21, perché non avrebbe senso correre il rischio - ha proseguito - La stessa cosa vale per la riapertura dell’A7 e di via 30 Giugno. Non appena avremo la luce verde faremo intervenire Amiu che farà un lavaggio completo del territorio: questo comporterà circa 30-45 minuti - ha aggiunto - Alla fine di tutto avverrà il rientro, che sarà previsto verso le 22-22.30. Nel caso non si riuscisse, abbiamo già predisposto alcune soluzioni per la notte. La zona 300-400 metri verrà liberata alle 15, quella da 300 a 0, invece è out finché non daremo l’ok».



Cariche - «L'operazione non poteva andare meglio di così. La pila 11 ha richiesto un po’ più di cariche - ha affermato Danilo Coppe di Siag - Appena ho sparato sono andato subito a vedere l’elicoidale, perché aveva questi pilastri snelli e fuori misura vicini alle cariche ma non c’era alcun pezzo di intonaco staccato. Poi ho fatto un sopralluogo sulle macerie per vedere che non ci fossero cariche inesplose ma con il sistema elettronico il problema è stato ridotto: 500 kg di dinamite, 15 kg di plastico su una e sull’altra e poi sull’acqua».



Demolizione - Bucci ha parlato di come verranno demoliti gli ultimi monconi del vecchi ponte: «La Pila 10 gemella della 9 è crollata da sola, la 11 era rinforzata e aveva un vincolo importante, era appoggiata alla montagna. Avere la stessa cosa per entrambe difficile, ma è venuto tutto come ci aspettavamo. Mancano la 1, la 2 e la 8, ma la tecnica degli strand jack è ormai consolidata. Per la pila 8 non pensiamo più all'uso dell’esplosivo, mentre la pila 9 è staccata dalla 8 del vecchio viadotto e questo fa sì che l’urgenza sia meno “pressante”».



Detriti - Bucci ha poi parlato dell'amianto: «Per quanto riguarda le macerie stiamo lavorando con il Ministero dell' Ambiente per trovare una collocazione adeguata che riguarda non solo la 10-11 ma tutte le pile: una parte, 60-70% priva di amianto, un'altra del 25-27% con amianto inferiore ai 1000 (quindi non pericolosa). La parte minima con ambiente sopra i mille proponiamo di mandarla in discarica. Sul fronte della viabilità vorremmo aprire entro due-tre settimane via Fillak o via Porro per collegare nord e sud ma tutto dipende dal cumulo di macerie. Via Fillak ha anche il cavalletto della pila 10, che non è venuto su».