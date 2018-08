Attivato un Punto INPS nel Palazzo della Salute di Fiumara

Genova - E’ attivo da ieri - martedì 31 luglio - il “Punto INPS” all’interno del Palazzo della Salute Fiumara ASL3. Il Punto INPS, ubicato al primo piano della struttura (stanza 18), offre all’Utenza un nuovo servizio informativo con attività di consulenza per approfondimenti in materia pensionistica e prestazioni a sostegno del reddito. Il servizio, a disposizione del pubblico due giorni alla settimana, il martedì e il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, è gestito da funzionari esperti dell’INPS.



«Sono soddisfatta di questa collaborazione tra Inps e Asl3 – afferma la vicepresidente Viale - che ringrazio per il lavoro svolto. Questo nuovo servizio è perfettamente in linea con quanto previsto dal nuovo Piano socio sanitario, focalizzato in particolare sulla necessità di potenziare la medicina territoriale, avvicinando ai cittadini le risposte di cui hanno bisogno, nell’ottica di una sanità sempre più a chilometro zero. La stessa logica ha portato alla nascita di questo sportello che semplifica la vita degli utenti e in particolare degli anziani, evitando loro di impiegare tempo ed energie per spostarsi da un ufficio all’altro per sbrigare le pratiche necessarie ai fini della pensione o delle prestazioni a sostegno del reddito».



«L’iniziativa - spiega Luigi Carlo Bottaro, Direttore Generale ASL3 - si inserisce in un contesto più ampio finalizzato a creare sinergie comuni per offrire alle persone una risposta integrata e vicina alle necessità. Questa collaborazione ci consente di costruire percorsi a misura di cittadino. In questo caso chi si trova già all’interno della Palazzo della Salute Fiumara per visite e prenotazioni potrà appoggiarsi anche ai servizi previdenziali erogati dal Punto INPS nei giorni e orari indicati».



«La sinergia con ASL3, afferma Paolo Sardi, Direttore Regionale dell’INPS, primo esempio in Italia di servizi integrati fra INPS e Sanità Pubblica, consente all’Istituto di essere più vicino ai suoi utenti, in particolare quelli di fascia debole e nel contempo di sfruttare spazi in comune in modo che il cittadino percepisca la Pubblica Amministrazione come erogatrice unica di servizi, garante dei diritti fondamentali e di prestazioni di sempre maggior qualità».