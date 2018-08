Attivazione di un hospice a ponente, Lodi: «Un’indifferenza che nasce dalla politica»

Questa mattina in conferenza stampa il Pd ha illustrato la sua posizione sull'argomento

Genova - Il Pd chiede che il Comune di Genova - dal momento che «è dello stesso colore della Regione», come sottolinea il consigliere Mauro Avvenente - intraprenda un percorso con l'assessorato regionale alla Salute a riprendere un percorso di dialogo con la Gigi Ghirotti per valutare concretamente la possibilità di accreditare e convenzionare la ex scuola Quasimodo di Pra' come struttura ospitante di un nuovo hospice a ponente.



L'attivazione di un hospice a ponente - Già durante la seduta consiliare dell'8 marzo era stata approvata la mozione - proposta da Avvenente e sottoscritta da tutti i capigruppo - con cui si parlava concretamente di attuare una riqualificazione e un riadattamento dell'edificio per farne un hospice a ponente. Già 3 anni fa il Municipio Ponente aveva contattato il professor Franco Henriquet - presidente dell'associazione Gigi Ghirotti di Genova e aveva preso degli accordi iniziali con la Viale, che successivamente sono decaduti. In questo momento, però, si comincia a riparlare dell'argomento, e questo perché aveva suscitato forti aspettative nei cittadini.

«Arrivati a questo punto dispiace» afferma Cristina Lodi «non ci sia neppure la forza degli altri gruppi a spingere per la realizzazione di quest'opera: sembra il sintomo di uno scollamento tra giunta e consiglio comunale».



La Gigi Ghirotti è tanti anni che si occupa di malati terminali per varie malattie – dalla Sla ai tumori – e ogni giorno assiste tra i 700 e gli 800 malati a casa. Non sempre, però, questo è possibile: il motivo per cui gli hospice sono «una sponda naturale per poter proseguire le cure iniziate a casa, dunque, è proprio questo» conferma il professor Henriquet. «Per ora abbiamo due hospice – complessivamente 30 posti letto –, uno ad Albaro e uno a Bolzaneto, e ogni anno abbiamo più di 1000 richieste, potendone soddisfare solo la metà. Ci sono parametri ministeriali che stabiliscono il numero di posti letto per ogni Asl, e estenderli sarebbe consentito, ma servono i luoghi materiali. La Gigi Ghirotti sarebbe disposta ad accollarsi tutte le spese di riconversione delle strutture, ma la condicio sine qua non questo sarebbe possibile comporterebbe la stipula di una convenzione, se non altro per avere la garanzia di un accreditamento che garantisca i costi di gestione», conclude il professore.