Auto e moto inquinanti addio, in settimana arriva l´ordinanza anti-Vespa

Genova - Se ne parla ormai da diverso tempo, ma ora pare che la questione sia per concretizzarsi ufficialmente: stando a quanto affermato dal Sindaco di Genova Marco Bucci, infatti, uscirà proprio questa settimana la tanto chiacchierata ordinanza anti-smog (anche nota come ordinanza anti-Vespa), con la quale il Comune renderà vietata la circolazione di moto e auto ormai datate.



Il provvedimento - A quanto pare l'ordinanza in questione è già pronta: manca solo il via libera della giunta. Non mancano chiaramente le polemiche, che ormai da mesi imperversano soprattutto tra i possessori di modelli ormai vecchi di scooter che - una volta che l'ordinanza dovesse essere approvata - si ritroveranno a dover cambiare mezzo per poter transitare in gran parte della città (vie centrali in primis). Tutto sommato, però, il provvedimento - in un'epoca come quella attuale - non potrà che giovare alla salute dei cittadini, inserendosi all'interno di un piano più ampio, tutto finalizzato al raggiungimento di una mobilità sempre più green anche per la nostra Genova.