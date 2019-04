Auto salta lo spartitraffico e finisce contro un altro veicolo

I feriti sono usciti autonomamente e sono stati curati dai medici del 118

Genova - Una macchina ha saltato lo spartitraffico e ha urtato frontalmente un'altra vettura che viaggiava lungo la corsia opposta in senso contrario: l'incidente si è verificato nella serata di ieri in corso Europa.



Soccorso - Cinque persone, uscite autonomamente, sono rimaste ferite e sono state soccorse dai militi del 118 e trasportate in ospedale. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e le vetture. Sono in corso le indagini per fare luce sull'accaduto.