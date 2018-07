Genova - Oltre 3 km di coda sull'A7 per un incidente che si è verificato attorno alle 15.40. Un'autovettura stava viaggiando nel tratto autostradale tra Busalla e Bolzaneto, quando all'altezza della galleria dei Giovi si è ribaltata per cause ancora da precisare.



La giovane 22enne, alla guida del mezzo, è stata trasferita in codice rosso al Villa Scassi di Sampierdarena. Il personale di Autostrade per l'Italia della Polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso sono giunti prontamente sul posto.