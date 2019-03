Autobus gratis per i bambini fino a 10 anni: ecco cosa ha in mente Amt

Genova - Rivoluzione alle porte per Amt: come spiegato dal direttore generale Stefano Pesci ai microfoni di Primocanale, infatti, pare che la società stia lavorando per riuscire a garantire mezzi pubblici gratis per i bambini fino a 10 anni.



«Si passerà dall'altezza del metro e quindici a una soluzione più idonea, legata all'età» ha infatti spiegato Pesci: una vera e propria rivoluzione, la quale trae le proprie origini da un ordine del giorno approvato a fine gennaio dal consiglio comunale di Genova. Sulla carta un'ottima notizia, insomma: a questo punto non resta che aspettare che diventi realtà