Automobilisti all´erta: nuove telecamere ai semafori multano chi passa col rosso

Genova - Si parla prevalentemente di ragioni di sicurezza, ma le telecamere H24 installate agli incroci fra corso Europa, via Timavo e via Isonzo, corso Torino e via Tolemaide e, infine, corso Torino e via Invrea serviranno anche a registrare l'eventuale passaggio di auto e moto con il semaforo rosso: per queste ragioni - nonché per questioni di privacy - gli apparecchi non registreranno sempre, ma solo nel caso in cui un veicolo dovesse trovarsi, per l'appunto, ad attraversare i suddetti incroci col rosso.



Il sistema - L'impianto così predisposto prende il nome di T-Red, ed è costato al Comune di Genova ben 120mila euro. Su ogni lato degli incroci ci sono due telecamere: la prima riconosce i colori del semaforo, la seconda scatta foto anche di notte. Le telecamere cominciano a scattare nel momento in cui i semafori diventano gialli, e cessano nel momento in cui da rosso torna il verde.

Al momento nessuna delle telecamere installate risulta attiva, e ancora non si sa da quando i T-Red entreranno effettivamente in funzione a regime: si parla forse di pochi giorni, ma è comunque probabile che prima avvenga un periodo di sperimentazione.