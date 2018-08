Autostrade per l´Italia: «L´attività di monitoraggio ha fornito adeguate rassicurazioni sullo stato dell´infrastruttura»

La società comunica di aver svolto la dovuta manutenzione con i migliori mezzi possibili

Genova - Con un comunicato Autostrade per l'Italia fa sapere in merito al tragico crollo di ieri che l'infrastruttura era «monitorata dalle strutture tecniche della Direzione di Tronco di Genova con cadenza trimestrale secondo le prescrizioni di legge e con verifiche aggiuntive realizzate mediante apparecchiature altamente specialistiche». Aggiungendo che i controlli sono stati fatti con le migliori attrezzature a disposizione a livello internazionale.

Le attività di monitoraggio avevano dato sempre risposte rassicuranti alla società. In questo momento Autostrade per l'Italia sta fornendo tutto l'aiuto possibile per accertare le cause del crollo e favorire il ripristino della viabilità.

Alla fine del comunicato un pensiero alle famiglie delle vittime «La società rinnova il cordoglio più sentito per le vittime e la profonda vicinanza ai loro familiari».