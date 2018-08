Autostrade per l´Italia prova a porre rimedio: da domani alcuni tratti gratis

Genova - Arrivano le prime misure per "far pesare" il meno possibile alle tasche dei genovesi il disagio, dovuto al crollo del ponte Morandi, snodo centrale del traffico cittadino.



Per non isolare del tutto la Valpolcevera, Autostrade per l'Italia ha deciso - a partire da domani 20 agosto - di togliere il pedaggio nella tratta Genova Bolzaneto-Genova Ovest. Parimenti, sarà privata del costo la tratta Genova Aeroporto-Genova Prà.



Un segnale che i cittadini attendevano per non pagare ulteriormente con le proprie tasche (oltreché con la propria pelle) una tragedia che ha sconvolto Genova.