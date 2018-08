Autostrade per l´Italia versa i primi contributi alle famiglie sfollate

Lo hanno ricevuto già 74 famiglie sulle 126 ad averne fatto richiesta

Genova - Autostrade per l'Italia comunica «di aver versato - oggi alle 12 - i contributi economici richiesti da 74 famiglie sfollate, in seguito al crollo del ponte Morandi. I contributi variano a seconda dei componenti della famiglia: da 8 mila a 12 mila euro. A questi si aggiungeranno in un momento successivo gli indennizzi».



«Sono erogati circa 24 ore dopo averne fatto richiesta presso uno dei due Punti di contatto allestiti da Autostrade per l'Italia presso il Centro Civico Buranello e la Scuola Caffaro.

Su 274 famiglie che hanno abbandonato casa, 126 si sono già rivolte ai Punti di contatto. Dopo il versamento di oggi, ad altre 45 famiglie saranno erogati entro domattina. Per altri 7 casi sono in corso approfondimenti», ha spiegato Autostrade in una nota.