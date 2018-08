Autostrade rende il doppio di Google, ecco i numeri dei suoi super guadagni

Benetton e soci si mettono in tasca ogni anno una cifra colossale

Genova - Dopo il crollo del ponte Morandi gli italiani hanno iniziato a interrogarsi sullo stato di salute delle autostrade italiane e, incidentalmente, hanno scoperto molte cose che probabilmente ignoravano sul sistema che le governa.



Per esempio, le autostrade italiane sono private. Di questo argomento si è già molto parlato in passato poiché la privatizzazione della rete autostradale (come tutte le privatizzazioni di infrastrutture che per loro natura non possono avere concorrenti) è stata spesso considerata come la costituzione di un nuovo monopolio privato, piuttosto che l'apertura di un settore alla libera intrapresa.



Monopolio privato che, a giudicare dai margini che garantisce, è una vera gallina dalle uovo d'oro: il sito di informazione "Linkiesta", infatti, ha analizzato i bilanci di Autostrade per l'Italia e ha scoperto una redditività che farebbe invidia ai più spregiudicati lupi di Wall Street. Per ogni Euro incassato dall'azienda, 25 centesimi sono profitto: il 25% di rendita stabile sul fatturato è una cifra esorbitante, ancora più clamorosa se si pensa che quello delle autostrade dovrebbe essere un business maturo e complesso, dalla redditività certa (stabilita per concessione) ma limitata, viste anche le abbondanti necessità di investimenti e manutenzioni.



E invece ogni anno, su quattro miliardi di fatturato (che somma ai pedaggi anche i proventi della rete degli Autogrill) i proprietari di Autostrade si mettono in tasca un miliardo pulito. Un miliardo di Euro. Non fatevi dunque impressionare dalle cifre messe in campo dall'azienda per la ricostruzione del ponte Morandi e per indennizzare le famiglie delle vittime e gli sfollati: l'Amministratore Delegato di Autostrade Castellucci ha parlato di mezzo miliardo di Euro che, per il gruppo Autostrade, sono banale argent de poche. Basta infatti pensare che se Autostrade rinunciasse a metà del suo strabiliante ricavo si potrebbe costruire un gigantesco ponte all'anno o, magari, manutere un po' meglio quelli esistenti.



Ma come è regolato tutto questo ben di dio? La domanda è legittima e la risposta deve essere chiara: Autostrade, e la famiglia Benetton che le controlla, non rubano niente. Tutto è stabilito per legge, o meglio, per concessione: i 2.964,7 km di autostrada gestiti dall'operatore privato sono infatti normati da una concessione, controfirmata dal Governo, valida fino al 31 dicembre 2038. Quindi, iniziative di revoca a parte, ne avremo per altri vent'anni.



In queste ore la politica si interroga proprio su questo tema: il più deciso a revocare la concessione ad Autostrade è parso il vicepremier Luigi Di Maio a cui ha fatto da contraltare il suo omologo Matteo Salvini, molto più cauto. Strappare unilateralmente un contratto che non si ritiene più vantaggioso è un'operazione che tutti vorremmo fare a determinate condizioni ma che rischia di costare molto caro. Va innanzi tutto considerato che, a suo tempo, l'Iri (cioè l'ente pubblico che controllava le autostrade) incassò, nella privatizzazione, oltre tredicimila miliardi di Lire che soggetti privati (tra acquisto diretto delle azioni e vendita in Borsa) decisero di investire. Non si può dunque negare che i Benetton e gli altri azionisti del gruppo abbiano un interesse legittimo sulla società e che sarebbe quantomeno complicato estrometterli di netto perché è crollato un ponte (per quanto clamoroso possa essere stato l'incidente).



Nei prossimi giorni capiremo meglio quale sarà la linea che il Governo intenderà seguire: per Genova e per la Liguria si tratta di un tema vitale, poiché il muro contro muro tra esecutivo e Autostrade rischia di allungare a dismisura la ricostruzione della viabilità autostradale locale e di abbattersi quindi come una scure sulla nostra economia. E' per questo che il presidente Giovanni Toti ha invitato il Governo alla moderazione, per la paura che la Regione venga stritolata in un braccio di ferro di livello nazionale.



Si faccia chiarezza per il bene di tutti, in definitiva, ma non si usi la Liguria come grimaldello per sfaldare rendite storiche: per fare la guerra ai Benetton, se qualcuno vuole combatterla, nessuno pensi di usare la nostra vita.