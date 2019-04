Genova - I vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti questa mattina ad Avegno per un incendio in un appartamento.



Il rogo - Pare che - per cause ancora in via di accertamento: questa mattina l'interno di un'abitazione di Avegno abbia preso fuoco. Nonostante il lungo lavoro dei vigili del fuoco - coadiuvato da un'autobotte proveniente da Chiavari - l'immobile è stato reso inagibile dalle fiamme: fortunatamente, però, i residenti sono riusciti a mettessi in salvo e a dare l'allarme.