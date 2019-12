Avviso per vento forte di burrasca, 131 km/h al Lago di Giacopiane

Genova - Il Centro Meteo Arpal ha confermato l’AVVISO METEO PER VENTO PER TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE.



Secondo quanto previsto, fino alle prime ore del pomeriggio di OGGI MARTEDI’ 10 DICEMBRE avremo venti settentrionali di burrasca forte con raffiche superiori ai 100 km/h, in particolare sui crinali e allo sbocco delle valli esposte. Seguirà una parziale attenuazione nel corso del pomeriggio con intensità dei venti tra forti e di burrasca mentre saranno tra deboli e moderati in tarda sera.



Alle 10 la raffiche più forti segnalate dalla rete regionale Omirl sono state registrate, in costa, a Fontana Fresca (alture di Sori, Genova) con 137.5 km/h e, sui rilievi, al lago di Giacopiane (Genova) con 131 km/h. Altri valori di punta: Monte Pennello (alture del Ponente genovese) 126.4 km/h, Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia) 119.9, Arenzano Porto (Genova) 104, Torriglia Garaventa (Genova) 102.2. A Genova si registrano raffiche a 92.9 km/h al Porto Antico e di 92.2 km/h a Castellaccio.