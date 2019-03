Avvistamento cinghiali, poco chiare le modalità di segnalazione al 112: urgono soluzioni

Genova - La campagna di educazione e sensibilizzazione messa in atto dalla Protezione civile del Comune di Genova in caso di incontri con cinghiali pare essere risultata fuorviante per alcuni cittadini, i quali hanno lamentato, una volta chiamato il 112 (come consigliato dalla suddetta, per effettuare segnalazioni in merito a eventuali avvistamenti di ungulati), di essere stati piuttosto invitati dagli operatori a contattare direttamente la municipale o i carabinieri, molto spesso senza che chi di dovere intercedesse in alcun modo.



La richiesta - In virtù di questo, in sede di consiglio comunale il capogruppo del Pd in Comune Cristina Lodi ha richiesto che la procedura venga in qualche modo resa più chiara e snella, e allo stesso tempo che la campagna di sensibilizzazione venga affiancata a un eventuale piano per contrastare l'avanzata su suolo cittadino di questi animali.

In questo scenario, la risposta dell'assessore all'Ambiente Matteo Campora è stata quanto più esaustiva possibile: «Sicuramente è necessario preparare un vademecum sulla risposta da dare, soprattutto perché in ambito di animali selvatici e di cinghiali i cittadini hanno difficoltà a capire a chi potersi riferire». «La popolazione animale» continua l'assessore «sta chiaramente invadendo parte dell'ecosistema urbano e delle zone prospicienti la città. C'è stata un'attività intensa di Comune e Regione che ha portato alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa (datato 31 marzo 2017) in cui la prima si è assunta determinati oneri e il secondo si è impegnato ad adottare numerose modalità di prevenzione. La campagna in questione ha come finalità quella di informare i cittadini in merito al fatto che i cinghiali non vadano né avvicinati se avvistati in libertà né tantomeno sfamati, e questo sia perché non si tratta di animali domestici che in quanto tendenzialmente abitudinari, cosa che li porta a tornare nei luoghi dove sono stati avvicinati». «Il nostro impegno di verificare in ordine alle risposte del 112 comunque» conclude Campora «sarà massimo».