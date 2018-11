Bagnasco agli sfollati: «Le diatribe possono essere legittime, ma non devono rallentare la rinascita»

L'arcivescovo ha fatto visita al luogo del crollo del ponte

Genova - L'arcivescovo di Genova, Angelo Bagnasco, ha fatto visita al luogo del crollo del ponte Morandi nel giorno della commemorazione dei fedeli defunti. Ha visitato i tendoni degli sfollati in via Fillak, successivamente ha lasciato dei fiori e pregato per le vittime. Ha poi detto: «Sembrano due braccia che hanno perso il corpo, ma ritornerà tutto. La coesione per far ripartire questa città esiste».



Durante la visita agli sfollati ha parlato con la portavoce del comitato Giusy Moretti: «Non deve esserci paura e deve esserci unità per ricostruire la normalità di Genova a tutti gli effetti: dal lavoro alla viabilità. Le diatribe, che possono essere legittime, non devono in alcun modo rallentare la rinascita di Genova».