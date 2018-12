Bagnasco: «Dal dolore Genova è ripartita più unita»

Il cardinale ha scritto una lettera alla città e alla Diocesi a pochi giorni dal Santo Natale

Genova - «La tragedia del crollo del ponte sul Polcevera ha lasciato sbalorditi e ha ferito tutti. È proprio della nostra indole essere prudenti e – magari senza darlo a vedere – riflettere su ciò che accade per coglierne i moniti e gli insegnamenti, per fare tesoro dell’esperienza. Nei giorni della catastrofe, che ha impressionato il mondo, Genova ha reagito con compattezza: subito! Ha sprigionato le migliori energie con generosità grande ma non insolita. Siamo fatti così. Genova infatti, al di là di certe leggende, è una città di cuore in ogni senso: solo, vuole sapere dove vanno a finire risorse ed energie. E questo è saggio»: così il cardinale di Genova Angelo Bagnasco in una Lettera pastorale alla città e alla Diocesi.



Sofferenza - L'arcivescovo ha poi proseguito: «Le ferite sono visibili e grandi: insieme alle vittime e ai loro familiari, pensiamo agli sfollati, ai feriti, alle imprese e agli esercizi della zona. Pensiamo ai disagi di quanti – specialmente lavoratori – ogni giorno devono spostarsi da una parte all’altra della Città; alle ricadute sulle attività genovesi e oltre».



Ripartire - «Abbiamo toccato con mano che il dolore ha il potere di accomunare, di far sentire quanto siamo fragili ed esposti. Commiserarci è peggio! Ci riporta brutalmente alla nostra piccolezza, ci invita ad essere umili, a non coltivare sogni di gloria che ci allontanano gli uni dagli altri, induriscono i sentimenti, rendono egoisti e miopi davanti alla realtà - ha aggiunto Bagnasco - A te, Genova, che ti adagi fra cielo e mare nel cuore della Liguria, voglio dire una parola da figlio e da vescovo. È una parola che raccoglie le voci delle generazioni, l’eco dei secoli; che nasce dall’amore per te, e che prende sostanza dalla tua storia di civiltà e di fede: non dimenticare chi sei! Le tue tradizioni civili e cristiane hanno punteggiato i tuoi vicoli – cuore della Città – di edicole religiose come compagnia e richiamo, hanno ispirato opere nobili,

hanno alimentato la capacità di vivere insieme – Città aperta e ospitale – per guardare avanti

e superare con tenacia le prove».