Bagnasco: «Genova non si è piegata di fronte alla tragedia»

Il cardinale nella messa del Te Deum ha ricordato il crollo di ponte Morandi

Genova - «Il crollo di ponte Morandi è stato come una ferita al cuore della città: le 43 vittime, i loro familiari, le persone che hanno perso la casa e i molti che sono stati colpiti nelle loro attività lavorative saranno sempre presenti nelle nostre preghiere»: lo ha dichiarato l’Arcivescovo di Genova Angelo Bagnasco nell’omelia del Te Deum nella chiesa del Gesù.



Gratitudine - «Genova non si è piegata di fronte alla tragedia – ha aggiunto il porporato – si è alzata e si è stretta in sé e si è riconosciuta come comunità. Voglio rinnovare la mia ammirazione a tutti i genovesi per l’esempio che hanno dato di unità, partecipazione e senso di appartenenza. E poi voglio ringraziare tutte le istituzioni, le forze dell’ordine, i volontari e i vigili del fuoco che fin dai primi istanti del crollo del ponte si sono precipitati sul luogo».



Fondi - «Dopo alcuni mesi sono state definite le risorse per la ricostruzione del viadotto Polcevera. Genova sembra essere riconosciuta non solo nella sua bellezza ma anche per la sua collaborazione».



Occupazione - Bagnasco ha poi affrontato il tema del lavoro: «La stabilità è essenziale per portare avanti un progetto di vita con serenità e per affezionarsi alla propria attività e all’azienda. Infine rinnovo la mia vicinanza ai lavoratori genovesi con un pensiero particolare a quanti svolgono servizi essenziali per la collettività anche nei giorni festivi».