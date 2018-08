Bagnasco: «Genova si rialzerà come sempre»

Il cardinale si è soffermato nell'omelia sulla tragedia di ponte Morandi

Genova - «Ognuno di noi è salito al Santuario con il suo carico di pensieri ma quest’anno la nostra mente è rivolta al crollo di ponte Morandi. Le quarantatre vittime e i loro familiari, i feriti e gli sfollati li sentiamo ormai “nostri” e li portiamo tutti ai piedi della Madonna chiedendo la grazia della consolazione»: lo ha detto il cardinale di Genova Angelo Bagnasco nell’omelia per la Solennità della Madonna della Guardia.



Ammirazione - «Genova è stata scossa e lacerata ma non si è chiusa al mondo, anzi si è presentata com’è, nel segreto del suo cuore che a volte ha pudore di manifestare – ha proseguito il porporato – I messaggi che mi sono giunti sono di sgomento, cordoglio, preghiera e gratitudine verso coloro che sono accorsi con intelligenza e coordinazione. La nostra città ha saputo non solo rialzarsi con coraggio ma – ogni volta – ha fatto un passo oltre! Così dev’essere, e così sarà se tutti noi cittadini, associazioni e gruppi, categorie e istituzioni locali e nazionali, Chiesa sapremo far prevalere non interessi particolari, ma l’amore alla gente».



Coraggio - «Qui, dal nostro santuario, vogliamo ringraziare il Santo Padre, rinnovare alla sua persona la convinta devozione nostra e di Genova; assicurargli la nostra preghiera. Ai piedi della Madonna della Guardia, chiediamo per lui e per tutti noi la forza della fede, la tenerezza della consolazione, la tempra per camminare insieme ovunque la vita ci farà passare», ha concluso Bagnasco.