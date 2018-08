Bandiere a lutto anche a Firenze: due coppie toscane tra le macerie

Genova - Per il momento sono tre le vittime toscane accertate nella strage del crollo del ponte Morandi. Due coppie di fidanzati felici, le cui vite sono state spente per sempre dal cemento del viadotto genovese. Per questa ragione, da ieri su Palazzo Vecchio - a Firenze - sventolano mezz'asta in segno di lutto.



Alberto e Marta - La prima coppia - trovata sotto le macerie nella tarda serata di martedì - era quella composta dall'anestesista fiorentino Alberto Fanfani (32 anni) e dall'infermiera di origini siciliane Marta Danisi , 29 anni. I due si erano conosciuti qualche anno prima all'ospedale Santa Chiara di Pisa, dove entrambi prestavano servizio. Erano diretti ad Alessandria, dove Marta si era trasferita dal 2017 dopo l'esperienza a Pisa: ma non ci sono mai arrivati.



Carlos e Stella - Erano originari la provincia di Arezzo Stella Boccia (24 anni) e il suo fidanzato Carlos Jesus Eraso Trujillo (27 anni), e stavano passando con la loro auto sul ponte Morandi per rientrare a casa al termine delle vacanze. Lei faceva la commessa in un negozio di abbigliamento, lui il cameriere. Erano sereni e rilassati, ma purtroppo la sorte non li ha aiutati: ci sono anche loro tra le vittime del terribile crollo del ponte Morandi, inghiottiti da macerie e cemento senza poterne più uscire.

I genitori di lei - proprietari di due ristoranti di Arezzo - hanno postato questa frase su una delle loro pagine Facebook: