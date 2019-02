Bargagli, si incaglia con la macchina nella fanghiglia: intervengono i Vigili del Fuoco

Genova - I Vigili del Fuoco di Genova Est sono intervenuti ieri per recuperare una vettura rimasta incagliata in una via dal fondo scivoloso a Bargagli, nell'entroterra genovese.



L'intervento - Pare che una donna alla guida della sua autovettura abbia erroneamente imboccato via Cirridoni, nota per la sua forte pendenza. In questo frangente, la signora ha finito per perdere il controllo della vettura, che slittava a causa del fondo viscido. Immediato l'intervento dei pompieri, i quali hanno dovuto utilizzare il proprio mezzo 4x4 come punto di ancoraggio per recuperare il mezzo incagliato. Vista la lunga distanza, gli operatori hanno dovuto utilizzare quattro braghe d'acciaio,il cavo del tirfort e tutto il cavo di acciaio del verricello per riuscire a portare a termine il recupero: il lavoro è durato circa 2 ore e mezza, ma fortunatamente si è concluso con la restituzione della macchina alla signora in condizioni ottimali.