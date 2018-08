Bavari, un bus della linea 584 finisce in una scarpata

Genova - Inizio di giornata poco piacevole per un autista Amt, bruscamente uscito di strada finendo in una scarpata a Bavari mentre era alla guida di un autobus della linea 584. Ancora poco chiare le cause dell'incidente.



Il sinistro - Il conducente - trasportato al San Martino in codice giallo - sarebbe rimasto ferito in maniera non grave. Fortunatamente al momento dell'incidente il mezzo non trasportava passeggeri. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, al momento impegnati nella rimozione dell'autobus.