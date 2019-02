Begato, avviate varie operazioni di sgombero degli alloggi pubblici

Genova - Ieri mattina la Polizia Locale ha avviato una nuova operazione di ispezione e sgombero di alloggi di Civica proprietà, nella zona dei Begato. 10 alloggi sono stati immediatamente sgomberati e restituiti alla Direzione Patrimonio.



Le operazioni - In un appartamento ubicato nella via Bercillli è stato chiesto l'intervento degli assistenti sociali affinché nell'immediato venisse trovata una collocazione al nucleo famigliare, composto da un minore di 17 anni e dalla madre, che sono stati così accolti presso una struttura alberghiera nella via Balbi.

In altri 5 appartamenti occupati abusivamente ma con presenza di bambini e donne incinte gli occupanti abusivi sono stati tutti segnalati alla A.G per i reati di occupazione abusiva di edifici, e verrà richiesta alla Autorità Giudiziaria l'emissione di decreti di sequestro preventivo degli alloggi.

In un alloggio della via Cechov è stato rovato un cittadino di nazionalità libanese privo di qualsivoglia documento atto alla sua identificazione. L'uomo è stato accompagnato in questura, identificato mediante i rilievi di rito e segnalato all'A.G oltre che per il reato di occupazione abusiva anche per violazione della normativa sulla immigrazione.

Al termine della operazione sono state segnalate alla A.G. otto persone per per i reati di cui agli artt. 633/639 bis c.p. in alcuni casi in concorso con altre persone. Tutte sono state anche sanzionate per l'occupazione abusiva, secondo le norme del Regolamento di Polizia Urbana.