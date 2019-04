Begato, ubriaco picchia la moglie e lancia una bici contro i poliziotti: fermato col taser

Si tratta della prima volta dall’avvio della sperimentazione che a Genova viene utilizzano il taser in tutte le sue fasi

Genova - Scene da film poliziesco nel quartiere di Begato, dove un 40enne italiano - in preda ai fumi dell'alcol e alla gelosia - ha dapprima aggredito e minacciato la moglie, e in un secondo momento ha cominciato a dare in escandescenze, lanciando e distruggendo qualsiasi cosa gli si parasse davanti.



L'arresto - All'arrivo dei poliziotti - prontamente chiamati dalla donna - l'uomo ha cominciato a urlare frasi sconnesse e minacce di morte anche agli operatori, uno dei quali ha quasi subito estratto il taser e premuto il pulsante "warning arc", per tentare in qualche modo di farlo calmare: purtroppo, però, il 40enne ha continuato a dare di matto, arrivando a un certo punto addirittura a scagliare una bicicletta sita nel vano ascensore del palazzo contro i poliziotti. Costretti purtroppo a usare le maniere forti, gli operatori hanno dunque immobilizzato l'uomo utilizzando il taser (adoperato per la prima volta anche a Genova in tutte le sue fasi dall'inizio della sperimentazione): decisamente più "gestibile" ma comunque sempre vigile e cosciente, l'uomo è stato dunque portato in ospedale dal 118, dove - ancora evidentemente fuori di sé - è stato sedato dai medici.

Denunciato per maltrattamenti dalla moglie - rimasta lievemente ferita - alla fine il 40enne è stato arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.