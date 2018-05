Bere bene si può! Dal 10 al 20 maggio a Genova torna la Cocktail Week

Torna la manifestazione dedicata all’arte del bere bene

Genova - Dal 10 al 20 maggio torna tra le vie e i vicoli del centro storico la Cocktail Week Genova, la manifestazione dedicata all’arte del bere bene.



Dieci giorni di eventi organizzati dall’associazione Caruggiamo e dai 15 locali genovesi che partecipano all’iniziativa, che coinvolgeranno tutti e 5 i sensi dei partecipanti, coinvolti un’esperienza unica e a 360 gradi. Seminari e workshop con personalità di livello nazionale e internazionale nel campo del bartending, insieme alle iniziative preparate nei singoli locali e a una mostra della storica rivista di settore Bargiornale allestita nelle sale del Mua, in via S. Sebastiano, completano il programma di un’edizione che punta ad alzare l’asticella rispetto all’anno scorso.



Il 20 maggio, a partire dalle 17.00, grande evento di chiusura al Maddalive, con un aperitivo in via Garibaldi in concomitanza la manifestazione dei Rolli. Per l’occasione, i 15 baristi si esibiranno in una manifestazione non competitiva e saranno a disposizione del pubblico per rispondere a ogni curiosità relativa al mondo dei cocktail di qualità.



Nel corso dei 10 giorni precedenti, ognuno di loro inventerà un cocktail speciale per l’occasione, usando gli ingredienti messi a disposizione da Espolon (Campari Group), main sponsor dell’evento. Per aderire alla manifestazione e poter usufruire degli sconti, delle promozioni e delle prelazioni sugli eventi è necessario acquistare la tessera al prezzo simbolico di 3€ in ognuno dei 15 cocktail bar.



«Con questa iniziativa – spiega Fabio Parodi del Locksmith Secret Bar, tra i più attivi nell’organizzazione – speriamo di diffondere la cultura del bere di qualità, che si sta riaffermando grazie soprattutto alla competenza di tanti giovani baristi, in Italia e nel mondo». Musica per le orecchie di una città come Genova, dove la movida viene spesso erroneamente accostata al degrado dei vicoli, con relativi disagi per gli abitanti. «Al contrario – sottolinea Fabio – ci vogliono più eventi come la Cocktail Week per riqualificare il nostro centro storico e offrire una movida di qualità ai giovani genovesi e ai sempre più numerosi turisti che ogni anno vengono ad ammirare la Superba».



La Cocktail Week genovese si inserisce in un più ampio contesto internazionale. Le prime a lanciare l’iniziativa sono state, ormai 4 anni fa, Parigi e Singapore, da allora il numero di queste iniziative è in costante crescita e registra una sempre maggiore affluenza di locali e di pubblico in tutto il mondo. In Italia, insieme a Genova, organizzano la Cocktail Week anche Torino, Bologna e Firenze. Per il capoluogo ligure, si tratta di un recupero di una tradizione antica, quella dei giovani marinai che negli anni ’50 e ’60, di ritorno dai loro lunghi viaggi aprivano locali dove venivano serviti aperitivi e cocktail al sapore di terre lontane. Una tradizione che oggi rivive grazie ai tanti giovani baristi, che negli ultimi anni si sono impegnati sempre più per renderla al passo coi tempi.



Locali partecipanti all’iniziativa:



- A Rumenta;

- Caffè Del Teatro;

- Casa Maticrack;

- Feellove;

- Gradisca Cafè;

- Honey Bar;

- Kowalski;

- Les Rouges;

- Locksmith Secret Bar;

- Ma Che Gotti

- Malkovich;

- Melià Bar;

- Muà Lounge Restaurant;

- XO Food&Spirits Selection;

- La Goletta Seaside



Food patner:



- Batarò, Panino contadino;

- Jalapeno;

- Masetto, Hamburgheria nazionale;

- La bottega del Masetto;

- Patateria Genovese;

- Romeo Viganotti

- Tazze Pazze, caffetteria gourmet;

- La Toasteria;

- Ai Tröeggi, Vino, birra e bruschetta

- Veracruz, ristorante messicano;

- U.V.A., Urban Vineyard Area.



Collaboratori:



- Graphic design: Elisa Ghigino

- Video: Michelangelo Corti

- Gfx e Color: Marcello Massardo

- Uffico Stampa: Luca Lottero

- ARM

- MaddAlive