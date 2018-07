Bianchi: «Finalmente anche a Genova il primo Daspo urbano»

Genova - «Finalmente anche Genova, dopo l’entrata in vigore della legge 18 aprile 2017 in tema di

disposizioni urgenti in materie di sicurezza della città, il Signor Questore di Genova ha fatto

scattare il primo Daspo urbano ad un parcheggiatore abusivo nella zona dell’acquario di Genova»: lo ha dichiarato Matteo Bianchi Segretario Generale Regionale Vicario di FSP Polizia di Stato.



«Da tempo le Forze dell’Ordine sono impiegate in maniera capillare proprio per arginare questa annosa problematica legata ai parcheggiatori e venditori abusivi in zona porto antico, ma molto spesso, per ammissione dello stesso personale che svolge il servizio, gli stessi si sentono sviliti, perché l’attività sembra non portare a soluzioni concrete. Invece ora il Questore ha voluto dare un segnale chiaro applicando una legge dello stato italiano nonostante il fatto che le problematiche a Genova ci sono e sono alla vista di tutti - ha proseguito - Auspichiamo che questo sia il primo passo di contrasto a questo fenomeno che vede impiegate costantemente le Forze dell’Ordine, perché le soluzioni, anche se seguono una strada un po’ tortuosa, vi sono e si possono applicare».



«Dunque un plauso al Questore di Genova, auspicando che questa notizia possa essere la prima di molte altre o comunque l’inizio di un cammino fatto di provvedimenti mirati e finalizzati a dare molteplici risposte, sia a i cittadini, sia agli operatori che vedono coronati i propri sforzi ed ovviamente agli abusivi che verranno colpiti anche in questo modo».