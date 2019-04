Bimbo muore per una circoncisione `fai-da-te`, il `santone` si avvale della facoltà di non rispondere

Genova - Ha di fatto causato la morte del piccolo nigeriano circonciso in casa lo scorso 2 aprile, ma in tribunale si è avvalso della facoltà di non rispondere. Questo quanto accaduto al nigeriano di 34 anni accusato di avere effettuato l'intervento, ascoltato ieri dal Tribunale: la nonna (45 anni) e la mamma del piccolo (25 anni), invece, verranno sentite oggi.



Il caso - Stando alle prime ricostruzioni, la circoncisione avrebbe avuto luogo la mattina dello scorso 2 aprile: subito dopo l'intervento il bambino avrebbe iniziato a perdere molto sangue, ma l'uomo - interpellato dalle due donne - avrebbe semplicemente consigliato loro di non preoccuparsi e usare una pomata cicatrizzante. A quel punto, le donne avrebbero chiamato i soccorsi solamente alle 3 del mattino, ma a quel punto era ormai troppo tardi.

Oltre a stabilire le cause del decesso, il Tribunale dovrà anche constatare se un più tempestivo intervento dei medici avrebbe potuto salvare o meno il piccolo.