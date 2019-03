Biodiversità, la Fondazione Acquario di Genova Onlus consegna il primo assegno di ricerca

Genova - Questa mattina la Fondazione Acquario di Genova Onlus ha consegnato il primo assegno di ricerca presso l’Università degli Studi di Genova compreso nel bando pubblicato lo scorso autunno.



Ad aggiudicarsi l’assegno del valore di 3.000 Euro, è stato Giorgio Marino iscritto alla Facoltà di Scienze, Corso di Laurea Magistrale in Biologia ed Ecologia Marina per lo studio “Dove meno te lo aspetti: biodiversità del benthos nel Porto di Genova”. La responsabile scientifica per questa ricerca all’Università sarà la Prof.ssa Marzia Bo.



Cuore dello studio finanziato grazie all’assegno saranno le specie marine che vivono nel porto di Genova con particolare riferimento alle gorgonie che, in maniera inaspettata, sono state trovate intorno alla banchina che ospita la Piazza delle Feste nell’Area Porto Antico. Attraverso l’assegno di ricerca la Fondazione Acquario di Genova Onlus intende contribuire concretamente allo sviluppo di progetti scientifici e di tutela e gestione sostenibile del territorio e delle sue risorse, in linea con la propria missione.



Il bando pubblicato lo scorso autunno riguardava programmi che si sviluppassero prevalentemente nell’ambito geografico della Regione Liguria e delle sue acque e che avessero una durata di due anni. I temi preferenziali di ricerca inclusi nel bando erano l’evoluzione recente degli ecosistemi acquatici liguri (inclusi ecosistemi portuali), la fauna ittica, i Cetacei, la gestione sostenibile delle risorse acquatiche, la conservazione delle specie acquatiche.