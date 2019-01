Bivacchi abusivi, sanzionati alcuni giovani dalla Polizia Locale

Una persona in ipotermia è stato soccorso insieme ai militi del Croce Rossa

Genova - Contrasto al fenomeno dell’abusivismo in parchi e giardini pubblici: è l’operazione messa in atto dalla polizia locale in questo fine settimana.



Multe - Nei Giardini Baltimora gli uomini del Reparto Vivibilità e Decoro hanno identificato e sanzionato un gruppo di giovani che stavano sostando nell’area: si tratta di sei ragazzi che sono stati immediatamente allontanati. Uno di questi è stato scoperto anche senza un documento di identità ed è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.



Soccorso - Nel fine settimana invece agenti della Polizia Locale in servizio nella zona tra via Fillak e il Campasso hanno coadiuvato i militi della Croce Rossa nel prestare soccorso ad un uomo di 70 anni, senza fissa dimora, notato in difficoltà all'interno di una aiuola dei giardini Pavanello. L’anziano era in stato di ipotermia, ma reagiva in maniera brusca alle offerte dei soccorritori rifiutando l'assistenza. Gli agenti hanno avvicinato l'uomo, lo hanno calmato e lo hanno convinto a fornire i suoi dati e ad acconsentire al trasporto in ambulanza verso il pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi, per un controllo sulle effettive condizioni di salute. Gli agenti hanno segnalato il suo caso ai servizi sociali del Comune.