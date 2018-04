Blitz di via Fracchia, fascicolo sparito e la procura apre un´inchiesta

Genova - Sparito il fascicolo sul blitz dei carabinieri nel covo delle Brigate Rosse di via Fracchia a Genova, aperta un’inchiesta per furto aggravato da parte del procuratore capo Francesco Cozzi. Nell’irruzione dei militari, avvenuta nel 1980, morirono quattro brigatisti.



Sparizione - La scoperta del fascicolo sparito dagli archivi giudiziari di Milano è avvenuta nei mesi scorsi dopo l’apertura dell’inchiesta per omicidio volontario di Riccardo Dura", uno dei terroristi rimasti uccisi.



Ricerche - «Sono in piedi tutte le ipotesi – ha spiegato il procuratore capo Cozzi - dalle più banali a quelle più preoccupanti. Io per ora mi limito ai dati oggettivi e cioè che quel fascicolo non è nel posto in cui dovrebbe essere e non si sa che fine abbia fatto». Pure l’ultima commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e la morte di Aldo Moro aveva chiesto gli atti alla procura generale di Genova e aveva scritto nella relazione dell'impossibilità di reperire il fascicolo.



Come era partito tutto - Il sostituto procuratore Federico Manotti aveva fatto partire l’inchiesta dopo l’esposto di Luigi Grasso, ricercatore universitario che nella sua denuncia aveva scritto « Quello di Dura è stato un omicidio volontario, venne ucciso con un solo colpo alla nuca». Lo studioso era stato nel 1979 accusato di terrorismo e successivamente prosciolto. Il ricercatore aveva deciso di presentare l'esposto dopo una ricerca personale negli archivi giudiziari.