Blocco dei tir, sette ore di trattativa non sono bastate a scongiurarlo

Domani le parti si incontreranno nuovamente

Genova - Il blocco dei tir, annunciato per cinque giorni la prossima settimana, non è stato scongiurato. Nelle sette ore di riunione a palazzo San Giorgio tra Autorità Portuale, agenti marittimi, spedizionieri, terminalisti, confindustria e rappresentanti dei trasportatori non si è giunti ad una soluzione condivisa.



I camionisti protestano per i lunghissimi tempi di attesa e chiedono a terminalisti e Autorità di Sistema di fare qualcosa per ridurre costi e disagi. Minacciano il blocco dei mezzi pesanti dall'11 al 15 dicembre che provocherebbe gravi conseguenze per la viabilità genovese. Giornata tesa e si attende domani per provare a trovare un accordo condiviso tra le parti.