Boccadasse, non sanno dove lasciare le barche e usano gli stalli delle moto: sale il rischio multe

Genova - Non bastavano i danni e i disagi causati dalla mareggiata dello scorso ottobre: stando a quanto riportato dal Secolo XIX, ora i proprietari delle barche di Boccadasse rischiano di vedersi anche multati per divieto di sosta.



La questione - Dopo la mareggiata, le barche che si sono salvate sono state spostate nelle vie site poco più a monte di Boccadasse, andando di fatto a occupare alcuni parcheggi per le moto. Non è passato molto, però, prima che alcuni residenti - stanchi di non saper dove posteggiare - abbiano avvisato i vigili della situazione, che hanno subito contattato alcuni proprietari delle imbarcazioni minacciando multe salate a chiunque non avesse spostato le imbarcazioni.

A questo punto, il Circolo Vignocchi (di cui è socio il pescatore contattato dai vigili) ha subito contattato il Municipio VIII Medio Levante, chiedendo di trovare un compromesso col Comune per risolvere al più presto la situazione.