Bologna `fa scuola`: incrementati i controlli agli automobilisti

Genova - In caso di incidenti con danni - più o meno gravi - a persone, sarà disposto un controllo sul telefono cellulare dei conducenti. Questo l'oggetto della direttiva inviata a tutte le forze dell'ordine impiegate in caso di sinistri stradali dal Procuratore capo di Genova Francesco Cozzi.



La direttiva - In poche parole, in base a queste disposizioni le forze dell'ordine che dovessero intervenire sul posto potranno controllare tutti i registri presenti all'interno del telefono del conducente, in modo tale da appurare se - nel momento del sinistro o nel periodo immediatamente precedente - vi siano state chiamate in entrata e in uscita, invio di messaggi su chat o accessi a profili social.

Come è risaputo - fatto reso evidente anche dall'incidente di Borgo Panigale, tra le principali cause di sinistri stradali figurano senza dubbio le distrazioni alla guida, cellulari in primis. Per queste ragioni, il Procuratore Cozzi ha deciso di dare il via a Genova a una serie di controlli mirati delle forze, finalizzati per l'appunto a capire se a originare gli incidenti possa essere effettivamente stata una distrazione legata all'utilizzo del telefono cellulare.



I primi provvedimenti - Come se avessero voluto le suddette direttive, da due settimane a questa parte la polizia locale ha già incrementato sull'uso dei cellulari alla guida. Muovendosi in borghese, le pattuglie hanno già beccato oltre 140 automobilisti impegnati a controllare il proprio cellulare mentre stavano guidando.