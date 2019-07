Bonafede: «Il Governo sempre vicino a Genova, la mia presenza qua lo dimostra»

Genova - «Il Governo ha dimostrato di essere molto vicino a Genova in questi mesi e la mia presenza in città è un segnale. Dal punto di vista della giustizia abbiamo aumentato l’organico per riuscire a gestire la situazione maturata dopo il crollo dell’ex Morandi»: lo ha dichiarato quest’oggi a Palazzo Tursi il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede perla firma, poi rimandata, dell'Accordo Quadro per il reinserimento socio-lavorativo dei detenuti e il loro impiego in progetti di pubblica utilità.



Lavoro - Tra i partner di questo progetto c’è pure All’Accordo è prevista la partecipazione di Autostrade. Su questo tema Bonafede ha risposto così: «Stiamo valutando, parlerò con tutte le altre persone coinvolte perché forse c’è un problema amministrativo che non permetterà la firma stamattina ma i detenuti saranno impegnati a svolgere lavori di pubblica utilità. Faremo le valutazioni».