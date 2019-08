Brigate Partigiane, trovati tre abusivi nell´ex Palazzina Q8: le condizioni igieniche erano pessime

Genova - Gli agenti dell'ottavo distretto di Polizia Locale hanno effettuato un servizio di sicurezza nella ex Palazzina Q8 in viale Brigate Partigiane, il tutto finalizzato al recupero dell'edificio da parte del Comune.



Le operazioni - Gli agenti sono entrati nel perimetro della palazzina alle 9 di ieri mattina, trovandovi all'interno una situazione di forte degrado: il piano terra dell'edificio presentava due saracinesche alzate, e i locali a cui davano accesso si presentavano ingombri di rifiuti, suppellettili, bottiglie con orina e animali morti, ma senza presenza di persone, anche se era evidente il precedente uso come ricovero di fortuna. La situazione igienica era tale che il personale AMIU intervenuto - non essendo adeguatamente protetto - ha dovuto preventivare una successiva opera di bonifica previa disinfestazione. Sul lato sud dell'edificio, gli agenti si sono trovati davanti a un locale chiuso da una saracinesca, bloccata a circa 40 cm da terra. Dopo averla fatta aprire dai fabbri messi a disposizione dal Municipio, all'interno dei locali sono state trovati tre giovani di nazionalità africana che - ancora intenti a dormire - dimoravano abusivamente all'interno dei predetti locali in precaria condizione igienica, su giacigli di fortuna, dove avevano portato suppellettili e pentolame vario. I giovani sono stati accompagnati per i rilievi fotodattiloscopici presso la Questura di Genova, dove sono stati identificati come un 26enne e un 22enne del Gambia, e 26enne nigeriano. Tutti e tre i giovani sono stati denunciati per occupazione di edificio pubblico.

L'operazione si è conclusa con la definitiva messa in sicurezza della palazzina e con la chiusura delle saracinesche di accesso all'edificio, nonché con la sistemazione di un cancello al posto della sbarra di accesso al piazzale di pertinenza dell'edificio.