Briglie torrente Berlino liberate entro pochi giorni

Genova - È in corso l’intervento in somma urgenza finanziato da Regione Liguria per liberare le briglie del torrente Berlino, a Rossiglione, dal materiale che le ostruiva dopo l’ultima settimana di allerte per il maltempo. Sul posto stanno operando i mezzi che completeranno il lavoro entro pochi giorni. L’intervento in somma urgenza si aggiunge e completa il lavoro di manutenzione delle opere idrauliche del torrente, finanziato con 200mila euro da Regione Liguria per dare risposta ad una profonda ferita provocata dagli eventi alluvionali dell’autunno 2014 quando le briglie furono completamente intasate da materiale litoide e ligneo trasportato dalla forza della piena, creando un pericoloso ‘effetto diga’ che determinò l’esondazione del corso d’acqua.



“Stiamo concludendo gli interventi in somma urgenza sulla briglia selettiva del torrente – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - che si aggiungono ai lavori già finanziati da Regione come opere strutturali, li abbiamo dirottati sui capitoli di protezione civile grazie alla somma urgenza concordata con il Sindaco. Entro pochi giorni il torrente tornerà in sicurezza, almeno per quanto riguarda l'ingombro della briglia. Inoltre – prosegue il governatore - stiamo ragionando di riportare a casa gli sfollati, che hanno diritto al contributo di autonoma sistemazione. I nostri tecnici hanno effettuato tutte le valutazioni sul fronte di versante della frana che ha investito i due condomìni e abbiamo convocato per lunedì l’amministrazione comunale per fare il punto sugli interventi da mettere in campo per ridare il prima possibile l’agibilità alle case. Teniamo presente che vi è un problema in più, ovvero che è su terreno privato e per questo si tratta di un intervento in danno ai privati, per il quale occorre un'ordinanza del sindaco che ci permetta di intervenire e che mi auguro arrivi al più presto per consentire quanto prima il rientro delle famiglie nelle proprie abitazioni”.



Circa l’intervento sulla briglia del torrente, l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone aggiunge: “I lavori sono diventati necessari ed urgenti dopo la grande quantità di pioggia caduta nelle ultime settimane. Abbiamo concordato di intervenire in somma urgenza con le amministrazioni comunali, il prefetto e il capo dipartimento Borrelli, anticipando le risorse che arriveranno con il riconoscimento dello stato di emergenza”. Lunedì 28 ottobre è previsto anche il confronto con le amministrazioni di Serra Riccò e Sant’Olcese per il guado crollato del maltempo dei giorni scorsi.