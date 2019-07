Genova - Poco prima delle 15 di ieri pomeriggio la Polizia Locale è intervenuta in piazza Raggi – nei pressi della stazione Brignole – per calmare un uomo in evidente stato di agitazione.



L’operazione - Gli agenti – coadiuvati dal personale del 118 – sono intervenuti a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini: una volta sul posto, hanno subito trovato l’uomo – un 36enne italiano in stato di alterazione mentale – e il personale medico ha provveduto a portarlo al San Martino per sottoporlo a un TSO.