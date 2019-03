Brucia ruspa in porto: vigili del fuoco in azione con 250 litri di schiumogeno

L'intervento è avvenuto questa notte. Pochi danni alla gru mancina

Genova - Una ruspa è andata a fuoco questa notte, intorno alle 3 in porto a Genova, a Calata Rubattino: i vigili del fuoco giunti sul posto hanno impiegato ben 250 litri di schiumogeno per spegnere l'incendio.



Prontezza - La soprastante gru mancina non ha subito danni grazie alla tempestività dell'azione. Sono in corso le indagini per fare luce sull'accaduto.