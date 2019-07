Brutto incidente in Francia, perde la vita un centauro genovese: aveva 30 anni

Genova - Aveva 30 anni ed era di Cornigliano il giovane morto domenica a seguito di un incidente in moto avvenuto nel mezzo della valle del fiume Ubaye, in Francia.



Una tragedia - Il giovane era un motociclista appassionato e un grande tifoso dell’Inter: la sua stessa passione, però, gli è purtroppo stata fatale. Nel pomeriggio di domenica - mentre visitava la valle francese in sella alla sua moto - il 30enne si è scontrato in piena curva con un'auto che stava viaggiando in direzione opposta: l'urto è stato violentissimo, e purtroppo il centauro - rimasto incastrato sotto la macchina - non ce l'ha fatta. Sotto shock ma incolume, invece, la famiglia che viaggiava a bordo della macchina

Rimane incerta la dinamica dell'incidente: al momento l'ipotesi più plausibile pare essere quella secondo cui il centauro abbia preso la curva a una velocità elevata, ritrovandosi nella corsia opposta.