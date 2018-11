Bucci: «Entro Natale i lavori sul ponte, apertura del lotto 10 e treni che funzionano bene»

Il commissario straordinario ha parlato a margine della riapertura di corso Perrone

Genova - «Prima di Natale vorrei la città con i lavori sul ponte, il lotto 10 aperto completamente, le vie Perlasca Perrone e 30 giugno aperte e ovviamente i treni che funzionano bene» queste le parole del commissario straordinario, Marco Bucci, a margine della riapertura di corso Perrone. Scherzando ha poi aggiunto: «Se facciamo questo posso travestirmi da Babbo Natale».



Sull'incontro di ieri, a Roma con il ministro Toninelli: «Non ci sono novità sul ponte, ho parlato con il ministro di cosa stiamo facendo e lui si è congratulato perché abbiamo fatto un bel lavoro e procediamo velocemente. L'obiettivo è sempre quello di iniziare i lavori prima di Natale. Non abbiamo parlato di progetti perché non li abbiamo ancora».



Su via Perlasca: «Per via Perlasca non so ancora darvi una data. Stamattina mi hanno detto di qualche piccola complicazione quindi non so ancora. L'obiettivo è quello di farlo prima di Natale»