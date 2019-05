Bucci sugli scontri a Corvetto: «Non sono io a dire chi può usufruire di una piazza e chi no»

Il primo cittadino ha poi aggiunto su Facebook: «. Genova non ha bisogno di manifestanti violenti incivili e strumentalizzatori»

Genova - «Incomprensibile che si possa dire che la colpa di quanto accaduto a Genova sia del Sindaco e della sua maggioranza: mi viene quasi da ridere al pensiero... Di questo passo potranno anche arrivare ad accusarmi quando la pioggia batterà troppo forte o per il caldo record in estate...

Ho già avuto modo di spiegare come non sia mio compito quello di vietare comizi politici in campagna elettorale a liste che ogni cittadino troverà regolarmente sulla sua scheda. Non sono io deputato a dire chi si può candidare e chi no, chi può usufruire di una piazza e chi no»: così il sindaco di Genova Marco Bucci risponde su Facebook alle polemiche del Pd dopo gli scontri in piazza Corvetto tra antifascisti e polizia.



Regolamento - «Il Comune di Genova fa rispettare un regolamento datato che prevede che alcune piazze debbano essere messe a disposizione dei partiti: piazza Marsala è una di quelle, piazza Caricamento no - ha aggiunto - Tutto il resto è bieca strumentalizzazione portata avanti da chi non ha elementi per fare opposizione. Genova non ha bisogno di manifestanti violenti incivili e strumentalizzatori, da qualunque parte politica essi siano. Quando sono attaccato con menzogne strumentali sorrido e penso che significa che sulle cose reali ed importanti stiamo facendo molto bene e continueremo così: con orgoglio, energia e umiltà».