Bucci vola oltremanica per una missione speciale: «Genova non è solo la città del ponte crollato»

Genova - Il commissario Marco Bucci "smette" per qualche giorno - anche se solo sulla scena mediatica - i panni di commissario alla ricostruzione e vola come sindaco in missione a Londra. Un unico obiettivo: riaffermare la presenza e l’importanza della città sulla scena mondiale.

Proprio questa mattina, inoltre, il sindaco, l’assessore comunale al marketing territoriale Barbara Grosso e l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti hanno preso parte alla messa celebrata nella chiesa di St Peter in Clerkenwell in onore delle 43 vittime di Ponte Morandi: in questa occasione, Bucci ha deposto personalmente una corona di 43 rose bianche.



Il viaggio - Un modo per rilanciare l'eccellenza genovese nel mondo, ma non solo. All'alba della tragedia che ha sconvolto e messo in ginocchio Genova, Bucci ha raggiunto il Regno Unito per ridare alla città lo splendore che si è guadagnata nel corso dei secoli, tenendo sempre testa al continuo confronto con la storia. «La nostra città è internazionale oggi come lo era nel Seicento» racconta il sindaco in un'intervista a Il Secolo XIX, convinto che - nonostante la profonda ferita che porta nel cuore - Genova possa e debba comunque lottare per tornare agli antichi splendori. Il suo viaggio, insomma, non vuol essere altro che un tentativo per proporre la città e per attirare capitali e investimenti. «Non raccontiamo solo che è la città del ponte crollato: Genova ha moltissimo da offrire a chi vuole investire e intraprendere». Tanto ottimismo e voglia di fare, che - speriamo - confluiranno alla fine in un dialogo aperto e proficuo con gli interlocutori, tutti imprenditori e uomini d'affari, «gente che può far muovere le cose» insomma. «A loro non chiedo solo charity, ma di portare investimenti e impresa nella nostra Genova per creare economia e lavoro».