Bus Atp in vallata anche a Capodanno

Genova - Viaggeranno anche il primo gennaio 2020 i mezzi Atp e serviranno tutte le vallate del Genovesato: Stura, Polvecera, Scrivia e Trebbia. Aperto e in funzione anche il Terminal 2Zaninetta” di Brignole, con arrivi e partenze dalle 13 fino a sera. Anche a inizio anno proseguiranno i controlli a bordo, svolti dalle squadre di ispettori Atp, che nel corso del 2019 hanno verbalizzato 8120 passeggeri privi del permesso di viaggio.



Intanto per l’Azienda è tempo di guardare al futuro. Il parco mezzi, la cui età media è scesa durante il 2019 grazie all’acquisto di una quarantina di nuovi bus, nel corso del 2020 sarà ancora ringiovanito arrivando a un’età media di 9 anni. Sono già stati portati a termine i bandi che prevedono l’acquisto di 11 nuovi bus da 10.80 metri, 5 bus Daily forniti di rastrelliera “bike bus” per le aree interne (Antola e Aveto) e il primo bus “full” esecri che da inizio anno precorrerà il tratto tra Genova Brignole e il golfo Paradiso.



Tra i servizi si segnala la creazione di una nuova centrale operativa, che troverà posto a Chiavari. Da poco sono stati consegnati i primi 12 autobus di nuovissima tipologia (verranno assegnati ai depositi di Colle Caprile, Campo Ligure, Savignone, Torriglia e Varese Ligure). «Quello che si sta per chiudere è stato un anno di grandi cambiamenti per Atp, che ha dimostrato ancora una volta di essere un’azienda pubblica al servizio dei cittadini. Anche le emergenze che si sono palesate nel corso dell’anno, come quella relativa alla Valle Stura con le difficoltà sulla A26 o quelle della via Aurelia a levante, ad esempio, sono sempre stati affrontati con grande professionalità e velocità. Poi abbiamo salvaguardato l’autonomia di Atp Esercizio,

l’abbiamo messa in sicurezza e abbiamo investito nell’acquisto di nuovi mezzi» - dice Claudio Garbarino,consigliere delegato ai Trasporti per la Città Metropolitana. La rete coperta attualmente è di 1.500 chilometri circa e si snoda su un percorso che ha un profilo altimetri tra gli zero e i 1.250 metri sul livello del mare. Da ricordare tutti i mezzi acquistati sono dotati di pedana per permettere l’accesso facilitato per le persone con mobilità ridotta o in carrozzella.