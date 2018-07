Busalla, riapre l´ufficio postale di piazza Macciò

Genova - Riapre, completamente rinnovato, nella sua sede storica, l'ufficio postale di Piazza Macciò 1, a Busalla. Presenti all'apertura dei nuovi locali il Parroco e la Vicesindaco di Busalla e, per Poste Italiane, la Responsabile della Filiale Genova 2 Ponente con le referenti per la gestione operativa e commerciale, la direttrice dell'Ufficio di Busalla ed i collaboratori.



Tecnologie - La nuova sede, realizzata adottando le più moderne tecnologie finalizzate a coniugare qualità del servizio e design, è caratterizzata da arredi nuovi più funzionali, impianti di sicurezza all'avanguardia e abbattimento delle barriere architettoniche. Nel nuovo ufficio postale, che mantiene l'apertura a doppio turno, sono presenti 4 sportelli per tutte le operazioni, sia finanziarie sia postali ed una sala consulenza, dove personale qualificato è a disposizione per informazioni sui prodotti di finanziamento, risparmio, protezione e investimento offerti da Poste Italiane.



Pagamenti - A disposizione della clientela anche uno sportello ATM Postamat, disponibile H24 per il prelevamento di denaro contante, il pagamento di bollettini di conto corrente postale e tutte le altre operazioni consentite dalle carte elettroniche, oltre al servizio di WiFi gratuito di Poste Italiane, che può essere utilizzato dai cittadini, all'interno degli uffici postali abilitati. L'ufficio postale di Piazza Macciò 1 osserva il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 19:05 e il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:35.