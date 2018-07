Caccia al tesoro della Lega, in centinaia in piazza a cercare i 49 milioni di euro

L'evento partirà mercoledì 18 luglio alle 18 da piazza San Lorenzo

Genova - Da giorni spopola su Facebook l'evento "Caccia al tesoro rubato dalla Lega", organizzato da dei simpaticissimi e anonimi "Creativi di Sinistra" per sensibilizzare l'opinione pubblica su temi tanto attuali quanto spesso conosciuti solo per sommi capi. Ma di cosa si tratta?

Abbiamo pensato di intervistare le menti che stanno dietro a questa iniziativa - che si sono dimostrate molto disponibili ad ascoltare le nostre domande - per raccontarvi un po' cosa succederà nel centro storico dalle 18 alle 20 di mercoledì 18 luglio.



L'intervista - Si torna a parlare dei 49 milioni di euro della Lega. Come vi è venuta questa idea di riportare in auge la questione attraverso un'iniziativa così "particolare"?

«L'idea è nata qualche settimana fa, quando abbiamo creato la pagina Facebook "Come ha speso 49 milioni di euro la Lega?". Il perché sia nata credo sia una risposta abbastana semplice: anzitutto è un tema più che mai attuale, ma soprattutto pur essendo attuale se ne parla troppo poco. Il nostro fine quindi si può dire sia quello di portare più attenzione sull'argomento in modo un po' scherzoso, con meme e cose analoghe, che poi si sono declinate nelle varie ipotesi di cui si parla tanto in questi giorni.»



E quindi siete arrivati a organizzare una vera e propria caccia al tesoro. Un'idea ambiziosa e divertente. Come vi è venuta in mente?

«L'idea della caccia al tesoro è venuta subito dopo, quando abbiamo visto che la pagina Facebook iniziava a ingranare - adesso abbiamo circa 1300 fan, un discreto numero insomma in poco più di una settimana. Così abbiamo pensato "Ma questi soldi perché non proviamo a cercarli davvero?", e da lì è nato tutto. Abbiamo pensato di organizzare una caccia al tesoro - un po' scherzosa, un po' no - a Genova logicamente, perché noi siamo tutti più o meno genovesi e poi perché da Genova è partito tutto, l'inchiesta della Procura e così via. La caccia al tesoro sarà quindi un po' uno scherzo e un po' no, partirà da piazza San Lorenzo e si articolerà in sei tappe, durante le quali vedremo la modalità classica della caccia al tesoro - con domande a cui dare risposta e un po' di sensibilizzazione su temi di cui si parla troppo ma in modo disinformato, come immigrazione, evasione fiscale, spese militari e via dicendo. Da questo punto di vista forse sarà più un doppio gioco, cioè sia domande che portano avanti la questione "caccia al tesoro" che sensibilizzazione con volantini da distribuire ai passanti e cose così.»



Vi aspettate che questa iniziativa abbia seguito?

«Ci aspettiamo abbastanza un buon seguito, ma non è tanto importante che ci sia un seguito a tutti gli effetti, quanto piuttosto fare informazione e sensibilizzare su come ci sia un problema grave - il fatto che uno dei partiti che governano l'Italia sia stato incriminato per il furto di 49 milioni di euro - di cui non si parla abbastanza. In Italia si parla di altri temi, si svia l'argomento.»



Avete qualche informazione in più da darci? Una sorta di "anticipazione, per attirare ancora un po' l'attenzione sull'evento - anche se in questi giorni a Genova già non si parla d'altro.

«Ti possiamo dire che l'ultima tappa prevista delle sei sarà via Macaggi, dove c'è la sede della Lega. Lì distribuiremo il premione finale - un assegnone con scritto "49 milioni di euro da riscuotere presso il Ministero degli Interni", una cosa molto scherzosa e divertente, un po' sulla falsariga del Signor Bonaventura.»



E degli ideatori di questa iniziativa cosa possiamo sapere?

«Siamo un gruppo di anonimi che ha deciso di lanciare un'idea come questa in maniera abbastanza scherzosa. Abbiamo pensato di definirci dei "Creativi di Sinistra". Riteniamo non sia importante sapere chi ci sia dietro, ma piuttosto dare visibilità a questo tema e cercare di informare la popolazione sull'argomento.»



Qui trovate il link dell'evento. Un'iniziativa interessante e divertente con cui sarà possibile approfondire temi di attualità pressoché sconosciuti - nel bene e nel male - alla maggior parte della popolazione.