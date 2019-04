Cadavere alla stazione Brignole: persona trovata sui binari

Indagini in corso le chiarire le cause

Genova - Tragedia alla stazione ferroviaria di Brignole: una persona è morta dopo essere caduta sui binari da via Groppallo.



Treni - È tornato regolare alle 10 il traffico ferroviario nel nodo di Genova. I convogli in viaggio hanno subìto ritardi fino a 30 minuti, mentre cinque regionali sono stati limitati nel percorso.



Cause - Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per fare luce sull’accaduto e chiarire se la vittima sia caduta da sola o avrebbe deciso di farla finita.