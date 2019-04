L'incidente nei boschi nella zona di Voltaggio

Genova - In moto fuoripista un genovese di 51 anni è morto dopo una caduta nei boschi dell’alessandrino, nella zona di Valle Barca, a Voltaggio,



Morte - Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per fare luce sull’accaduto e chiarire le cause del decesso del 51enne.