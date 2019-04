Possibili problemi al traffico

Genova - E’ ancora interdetto al traffico il tunnel in via delle Casaccie dopo la caduta di intonaco avvenuta nel pomeriggio di ieri.



Traffico - A causa di tutto ciò non sono mancati i problemi alla circolazione con code nella zona della Sopraelevata.



Intervento - Sono in corso gli interventi per la messa in sicurezza del tunnel e per permettere in tempi brevi la riapertura della strada.