Cade una gru, ferito un operaio

Genova - Incidente sul lavoro questa mattina poco dopo le 8 a Genova. Il fatto è accaduto nel tratto compreso tra via Guido Rossa e Lungomare Canepa. Per il momento non si conoscono le cause dell'accaduto ma la gru che stava lavorando è caduta e nella circostanza un operaio sarebbe rimasto ferito. Il 118 si è precipitato sul psoto per assistere l'uomo, identificato poi come un 35enne, portato in gran fretta all'ospedale Villa Scassi in codice giallo. Naturali i problemi legati al traffico anche perché in quell'ora il traffico di chi va al lavoro è particolarmente intenso.