Calcinaccio precipita dalla sopraelevata, parabrezza distrutto

Paura ma nessuna ferita per un automobilista: la strada Aldo Moro è sicura?

Genova - La sopraelevata è sicura? Dopo l’introduzione del tutor che obbliga gli automobilisti a non superare i 60 km/h lo è certamente perché ci viaggia sopra, ma per chi viaggia sotto?



Colpo - Se lo domandano i genovesi dopo l’incidente avvenuto ieri sera che solo per una fortunata coincidenza non si è rivelato tragico: poco dopo le 21.30, infatti, un calcinaccio è precipitato dalla strada Aldo Moro e si è schiantato contro un’automobile che stava percorrendo il tratto sottostante, all’altezza di via Ponte Calvi.



Intonaco - Nessuno è rimasto ferito ma il parabrezza dell’automobile colpita è andato in frantumi. Forse è il caso che le autorità diano una controllata allo stato degli intonaci su tutto il percorso della sopraelevata.